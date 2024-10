Allerta Meteo: l’Italia si prepara a sette giorni di nubifragi e di nuove alluvioni

MeteoWeb

L’Italia si prepara ad affrontare nei prossimi sette giorni un’ondata di maltempo particolarmente intensa, che interesserà sia il Nord sia il Centro-Sud del Paese. Le previsioni indicano piogge abbondanti e persistenti, con le regioni settentrionali, in particolare Lombardia e Piemonte, che saranno tra le più esposte. Si attendono precipitazioni molto intense, con accumuli che potrebbero superare i 150 mm in alcune aree in sole 24 ore. Questa situazione potrebbe aumentare il rischio di alluvioni e frane, specialmente nelle aree montuose e prealpine, già duramente provate da eventi di maltempo recenti. Pertanto, si rende necessaria una sorveglianza costante e attenta di queste zone a rischio.

Le condizioni critiche non saranno limitate al Nord-Ovest. Regioni come Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Veneto sono state infatti inserite in stato di allerta arancione per via delle forti piogge e dei temporali in arrivo. In queste regioni, i fenomeni atmosferici potrebbero creare seri disagi, in particolare nelle zone collinari e lungo i corsi d’acqua. Le autorità locali sono già impegnate nel monitorare la situazione e si preparano a intervenire rapidamente qualora dovessero verificarsi situazioni di emergenza.

Anche la Liguria e il Friuli Venezia Giulia saranno interessate da forti precipitazioni. La Liguria, per esempio, è stata posta in stato di allerta gialla, con temporali attesi su tutto il territorio. Il Friuli Venezia Giulia potrebbe, inoltre, registrare accumuli di pioggia fino a 150 mm, un livello che ha già provocato allagamenti e smottamenti in passato in alcune aree. Per il Centro-Sud, anche il Lazio e la Campania risultano sotto allerta gialla: qui si prevede una fase di instabilità atmosferica, con rovesci sparsi alternati a brevi momenti di clima più stabile.

Alcune città hanno già iniziato a registrare accumuli significativi: Cagliari, Savona, Imperia e Biella, ad esempio, mostrano picchi di precipitazione rispettivamente di 122 mm, 114 mm e 112 mm, mentre Verbania e Torino si attestano su valori di circa 86 e 77 mm. È atteso che il maltempo, concentrato inizialmente al Nord-Ovest, si sposti progressivamente verso il Centro e il Sud del Paese. Particolare attenzione sarà necessaria nelle aree alpine e prealpine della Lombardia e del Veneto, dove la previsione di forti nubifragi rappresenta un rischio significativo nella fase conclusiva di questa ondata di maltempo.

Anche la Sicilia occidentale sarà interessata da precipitazioni rilevanti, con le province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna che potrebbero superare i 100 mm di pioggia nei prossimi giorni. La situazione meteorologica è in costante evoluzione, e gli esperti raccomandano ai cittadini di rimanere aggiornati consultando i bollettini della Protezione Civile per seguire eventuali modifiche alle allerte e ricevere avvisi di sicurezza.

Questo scenario evidenzia l’importanza di una preparazione tempestiva e di una vigilanza continua per prevenire danni e proteggere le comunità più vulnerabili. Eventi di questa portata richiedono una gestione attenta e coordinata, con l’obiettivo di mitigare i rischi di fenomeni atmosferici estremi che, purtroppo, stanno diventando sempre più frequenti anche in Italia.

