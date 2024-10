Allerta Meteo Lombardia: codice arancione per rischio idraulico anche oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 22 ottobre 2024, una nuova allerta meteo codice arancione per rischio idraulico. Per la giornata di oggi e domani “sulla Regione Lombardia si segnala l’assenza di fenomeni di rilievo. Tuttavia, dalla serata di oggi sono attese possibili precipitazioni deboli o molto deboli intermittenti sulla regione. A causa delle precipitazioni che nell’ultima settimana hanno interessato in particolare l’Appennino emiliano ed il Piemonte, il fiume Secchia ed il fiume Po stanno registrando il transito di un’onda di piena anche in territorio lombardo, con un aumento significativo al di sopra delle soglie di attenzione dei livelli idrometrici“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

