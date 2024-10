Allerta Meteo Lombardia: domani nuovo peggioramento

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 18 ottobre 2024, una allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico. “Sulla Lombardia nelle prossime ore è atteso un esaurimento della fase perturbata più intensa,” si legge nel bollettino. “Nel pomeriggio e in serata di oggi 18/10 è attesa una pausa dei fenomeni meteorologici, con deboli piogge sparse residue via via sempre meno frequenti, con possibilità occasionali rovesci anche temporaleschi nelle ore pomeridiane sulle zone Sud-orientali“.

Per la giornata di domani, 19 ottobre, “è attesa una nuova fase perturbata con precipitazioni ancora deboli sparse e occasionali fino al primo mattino, poi più frequenti e diffuse, soprattutto nel pomeriggio ed in serata. Le piogge potranno risultare insistenti e a tratti intense sulle zone di pianura e Appennino, in particolare quelle di Alta e Bassa Pianura Orientale, dove saranno possibili massimi locali compresi tra 50 e 90 mm/12h. I fenomeni risulteranno invece meno abbondanti ed intense sulla fascia prealpina e deboli e intermittenti sulle Zone alpine. Attesi rinforzi del vento da Est sulla Pianura e Appennino dal pomeriggio“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

