Allerta Meteo Lombardia: domani scuole superiori chiuse a Bergamo e Lecco

Alla luce dell’allerta meteo rossa per rischio idrogeologico e idraulico nel nord della Lombardia, a Bergamo e Lecco le scuole superiori resteranno chiuse domani, giovedì 10 ottobre. “Vista la nota del Prefetto, a seguito della riunione del Comitato di Coordinamento Soccorso della Prefettura con tutte le componenti del sistema di Protezione Civile convocata nella serata di oggi mercoledì 9 ottobre, il sindaco di Bergamo Elena Carnevali ha disposto per la giornata di domani, giovedì 10 ottobre, la sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole secondarie di secondo grado, pubbliche, private e paritarie della città di Bergamo“, riporta una nota del Comune.

La situazione meteorologica potrebbe, infatti, presentare scenari di rischio di notevole intensità. È prevista allerta rossa per tutta la giornata di domani, con un’intensificazione durante la notte e la prima parte della giornata in tutta la regione Lombardia, e precipitazioni di forte intensità anche sulle Orobie Bergamasche, quantificate anche in misura di 120/160mm di pioggia, che potrebbero generare ingenti ed estesi fenomeni franosi, con particolare gravità, non escludendo la possibilità di esondazione dei fiumi Serio e Brembo già in sofferenza per le precipitazioni avvenute in questi giorni.

Il provvedimento viene adottato al fine di rispondere alla richiesta di mantenere la viabilità il più libera possibile nella giornata di domani, per garantire tutte le operazioni di sicurezza e di soccorso e contribuire a prevenire e contrastare disagi, rischi e pericoli per la pubblica incolumità. Tale misura non riguarda le altre strutture scolastiche cittadine, quali le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Disposta anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della Val Brembana, della Val Serina e gli istituti comprensivi di tutta la Valle Imagna. Si ferma anche lo stabilimento della Sanpellegrino a San Pellegrino Terme, nel primo turno di giovedì 10 ottobre.

Scuole superiori chiuse anche a Lecco

A causa dell’allerta meteo, domani a Lecco le scuole superiori e i centri di formazione saranno chiusi. Lo ha comunicato la Prefettura del capoluogo. “In seguito alla riunione del Centro coordinamento soccorsi – si legge in una nota – è stata sospesa l’attività didattica negli istituti scolastici superiori della provincia”. Le altre scuole di ogni ordine e grado svolgeranno regolarmente la propria attività.

