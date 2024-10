Allerta Meteo Lombardia: domani scuole superiori chiuse a Bergamo e valli

MeteoWeb

Considerate le previsioni per la giornata di domani, martedì 8 ottobre, a Bergamo città, in Valle Seriana e in Valle Brembana tutte le scuole superiori saranno chiuse. La decisione di chiudere le scuole superiori bergamasche è stata resa nota in serata: saranno dunque chiusi tutti gli istituti superiori di Bergamo città, Albino, Alzano, Gazzaniga, Nembro e Clusone, oltre ai plessi scolastici dei comuni di Zogno, San Giovanni Bianco, Val Brembilla, Piazza Brembana, San Pellegrino Terme, Val Serina, Olmo al Brembo, Branzi, Santa Brigida, Lenna e Valnegra.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

