Allerta Meteo Lombardia: maltempo dal pomeriggio, rischio idrogeologico

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 25 ottobre 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico. Dal pomeriggio di oggi “si attendono precipitazioni sparse e a carattere intermittente su buona parte della regione, con probabile maggior coinvolgimento dei settori di pianura meridionali e dell’Appennino; su quest’ultimo settore non sono escluse precipitazioni temporaneamente a carattere di rovescio,” si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani “si prevede una ripresa diffusa delle precipitazioni su gran parte della regione, ma con un maggior coinvolgimento delle province più occidentali. Nel dettaglio, precipitazioni sparse e a carattere intermittente nella prima parte del giorno, dal pomeriggio probabili precipitazioni moderate sui settori occidentali con particolare riferimento a pavese e milanese occidentali, varesotto e comasco, dove entro sera saranno possibili anche deirovesci e occasionalmente deitemporali. Si prevede vento in rinforzo sulla pianura con raffiche massime temporaneamente fino a 40-50 km/h. Si segnalano possibili cumulate massime locali fra 60-100 mm nelle 12 ore sul Varesotto“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

