Allerta Meteo Lombardia: rischio temporali e nuova piena del Po, codice giallo

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 26 ottobre 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico. Nel corso del pomeriggio e della serata di oggi “sono attese precipitazioni da deboli a moderate sui settori centro-occidentali della regione, temporaneamente forti a ridosso delle Prealpi Occidentali in serata. Le precipitazioni previste potranno assumere carattere di rovescio, occasionalmente anche di temporale. Si prevede vento a tratti moderato sulla pianura con raffiche massime fino a 40 km/h,” si legge nel bollettino.

Tra la notte e il mattino di domani “saranno ancora probabili precipitazioni sugli estremi settori occidentali della regione, mentre dal pomeriggio si attende una generale cessazione dei fenomeni che, tuttavia, potranno risultare ancora molto deboli e sparsi principalmente sulle province occidentali. Al mattino si prevede vento a tratti moderato sulla pianura con raffiche massime fino a 40 km/h. Si segnala inoltre che, a causa delle precipitazioni previste per le prossime ore sul territorio piemontese, si attende la formazione di un’onda di piena sul fiume Po, il cui transito porterà, nella giornata di domani, ad un aumento dei livelli idrometrici anche nelle sezioni del territorio lombardo“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

