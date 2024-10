Allerta Meteo, l’uragano Kirk arriva in Europa: porterà forte maltempo anche in Italia tra stasera e domani

MeteoWeb

L’ex uragano Kirk è arrivato in Europa ancora molto violento e dopo aver colpito Spagna e Portogallo, si sta per abbattere sulla Francia costiera meridionale nel golfo di Biscaglia, sull’oceano Atlantico. La tempesta è ancora molto forte pur avendo perso i connotati più estremi di ciclone tropicale che lo animavano nel cuore dell’Atlantico. Tuttavia, continua ad alimentare forte maltempo con forti piogge, temporali e venti impetuosi.

L’ultimo aggiornamento dal satellite meteo aggiornato evidenzia proprio l’avanzata del freddo sulle isole Britanniche e sul nord Atlantico lungo il bordo settentrionale della tempesta Kirk, mentre sull’Italia viviamo una breve tregua del maltempo dopo i fenomeni estremi di ieri:

L’avvicinamento di Kirk, però, alimenterà nuovi fenomeni meteo estremi anche nel nostro Paese, già dalle prossime ore, a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 9 ottobre. Avremo infatti forti piogge in Liguria, Piemonte, Lombardia, e ancora piogge sparse al Nord/Est, localmente intense in Friuli Venezia Giulia. I fenomeni non saranno violenti come quelli di ieri, e inizieranno in serata, sul bordo meridionale della tempesta:

Domani, giovedì 10 ottobre, Kirk risalirà l’Europa attraversando Germania e Polonia, giungendo sul mar Baltico. In questa posizione, attiverà correnti sempre più forti dai quadranti meridionali sull’Italia e quindi si intensificherà il maltempo nel nostro Paese, in modo particolare al mattino sul Nord. La Regione più colpita sarà la Lombardia, colpita da forti piogge che però interesseranno anche il Nord/Est, la Liguria e la Toscana:

Nel pomeriggio-sera di domani i fenomeni più estremi si concentreranno al Nord/Est, in Veneto e soprattutto Friuli Venezia Giulia, estendendosi inoltre ad Austria, Slovenia, Ungheria e Croazia. Attenzione anche al Centro Italia: pioverà in modo deciso anche in Toscana, Umbria, Lazio, zone interne dell’Abruzzo e in Campania, analogamente a quanto accaduto ieri seppur in modo meno incessante.

