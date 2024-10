Allerta Meteo, l’uragano Kirk e non solo: l’Italia si prepara ad un’altra settimana di forte maltempo

MeteoWeb

Quella che inizierà lunedì 7 ottobre sarà un’altra settimana di forte maltempo sull’Italia. Sarà la settimana in cui l’Uragano Kirk transiterà sull’Europa, attraversando il Vecchio Continente dalla Galizia, dove toccherà terra mercoledì 9, fino alla Polonia, dove imperverserà venerdì 11. Saranno giornate di maltempo impetuoso in Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Polonia, ma anche nelle isole Britanniche, in Scandinavia e sull’Italia.

Prima, però, un altro Ciclone Atlantico provocherà una violenta ondata di maltempo che sul Nord Italia inizierà già la mattina di lunedì 7 ottobre, con forti piogge su Genova e in Liguria. Il maltempo si intensificherà nel pomeriggio-sera, con nubifragi sulla Liguria centro-orientale e nell’alta Toscana, e piogge sparse anche in Lombardia e nel resto del Nord:

Martedì 8 ottobre sarà un’altra giornata terribile per il maltempo sull’Italia: tutto il Nord sarà sotto piogge monsoniche con accumuli diffusamente superiori ai 100–150mm. Sono quantitativi enormi, che potranno provocare alluvioni in varie località. Nel corso della giornata, inoltre, il maltempo si estenderà anche alle Regioni centrali tirreniche con forti temporali in Toscana, nel Lazio e in serata anche in Campania. Saranno coinvolte nelle aree più colpite dal maltempo anche l’Umbria, le zone interne di Abruzzo e Molise e tutti i settori Appenninici esposti a ovest. Rimarranno invece in ombra pluviometrica i versanti Adriatici. Poca pioggia anche al Sud: qualche temporale lambirà la Sicilia occidentale, limitandosi al trapanese.

Ancora incerti, poi, gli effetti dell’uragano Kirk nel nostro Paese ma è molto probabile che attiverà un forte richiamo caldo prefrontale che farà risalire sensibilmente le temperature al Sud, mentre al Nord avremo ancora maltempo tra mercoledì, giovedì e venerdì. Di questo, però, parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. E’ in ogni caso un trend tipico del periodo: al Nord inizia a fare freddo e piove a dirotto, al Sud le temperature sono ancora elevate e le precipitazioni più sparute, in attesa dei mesi più piovosi che al meridione sono sempre stati novembre, dicembre e l’inverno in generale. Insomma, ci sono ancora le quattro stagioni.

