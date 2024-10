Allerta Meteo, nuovo Maxi Ciclone in arrivo sull’Italia: maltempo distruttivo da domani

MeteoWeb

Mentre gli Stati Uniti d’America sono messi in ginocchio dall’Uragano Helene, in Europa imperversa una tempesta quasi omonima, ufficialmente denominata Eileen dall’ufficio meteorologico dell’Università di Berlino, che ha il compito di assegnare i nomi alle tempeste europee. Il Ciclone che sta colpendo già oggi il cuore d’Europa, domani sarà sull’Italia e segnerà con forte maltempo la prima settimana di ottobre: arriverà al Nord/Ovest già in mattinata, posizionandosi tra Piemonte e Liguria.

Le mappe bariche del modello tedesco DWD mostrano la sua esatta posizione alle ore 14 di domani, mercoledì 2 ottobre:

Il ritorno del maltempo dopo una breve tregua di un paio di giorni, era ampiamente annunciato nei giorni scorsi tanto che oggi tutte le autorità competenti hanno già lanciato l’allerta meteo con grande anticipo. Molto chiari, infatti, i bollettini di allertamento dell’aeronautica militare e della protezione civile, emessi nelle scorse ore.

Allerta Meteo: le mappe con le piogge di domani, mercoledì 2 ottobre

Sin dalle prime ore del mattino di domani, mercoledì 2 ottobre, piogge torrenziali colpiranno il Nord Italia con forti temporali in Liguria, tra Genova e La Spezia. Proprio in quest’area si potranno verificare pesanti nubifragi. Inizierà a piovere in modo molto violento sin dal mattino in Friuli Venezia Giulia, al confine con la Slovenia, ma in generale avremo piogge sparse su tutto il Nord e in tutta l’area alpina (con quota neve in calo):

Nel pomeriggio-sera la situazione peggiorerà drammaticamente al Nord/Est: Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia saranno colpite da piogge alluvionali. Il modello Moloch del CNR-ISAC prevede oltre 300mm in appena 12 ore tra Slovenia e Croazia, appena oltre il confine di Trieste. In quest’area è alto il rischio di pesanti alluvioni provocate da temporali semi stazionari di tipo V-Shaped. Massima attenzione, anche in territorio italiano, vicino al confine.

Forti temporali persisteranno su Liguria, alta Toscana, Emilia Romagna e localmente anche al Centro Italia, tra Umbria, Marche e alto Lazio.

Allerta Meteo: l’evoluzione del maltempo giovedì 3 ottobre

Il maltempo continuerà a colpire l’Italia anche nei giorni successivi. Anzi. Giovedì 3 ottobre il Ciclone Eileen si posizionerà proprio nel cuore d’Italia, provocando forti piogge e temporali nelle Regioni del Centro, in rapida estensione anche al Sud dove avremo un nuovo brusco calo termico e forti piogge tra giovedì sera e venerdì 4 ottobre. Massima attenzione.

