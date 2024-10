Allerta Meteo Milano: Vigili del Fuoco liberano il fiume Lambro da tronchi

MeteoWeb

Su richiesta della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco di Milano sono intervenuti nel pomeriggio nelle acque del Lambro in via Folli per liberare il fiume da alcuni tronchi d’albero presenti all’interno dell’alveo fluviale che rendevano difficoltoso il regolare flusso delle acque. L’azione, coordinata dal personale fluviale Saf (speleo alpino fluviale) e con l’utilizzo di una gru, si è resa necessaria in vista dell’allerta meteo prevista tra stanotte e domattina.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.