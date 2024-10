Allerta Meteo Milton, oltre gli uragani: l’imprevedibile minaccia dei tornado

MeteoWeb

Gli uragani sono tra i fenomeni naturali più devastanti che possono colpire le regioni costiere, noti per i loro venti distruttivi, le piogge intense e le inondazioni. Tuttavia, uno degli aspetti meno conosciuti, ma altrettanto pericolosi, è la capacità di questi cicloni tropicali di generare tornado. Anche se meno frequenti e meno noti rispetto ai tornado che si verificano in altre condizioni meteorologiche, quelli associati agli uragani possono aumentare notevolmente il potenziale di distruzione, specialmente in aree già duramente colpite dalla tempesta principale.

I tornado legati agli uragani si formano spesso nelle bande di pioggia esterne del ciclone, lontano dal centro della tempesta. Queste bande, che circondano il nucleo dell’uragano, creano le condizioni ideali per la formazione di tornado, in particolare nella zona anteriore destra del ciclone. In quest’area, la combinazione di elevata instabilità atmosferica e un forte wind shear (la variazione di velocità e direzione del vento con l’altezza) facilita la nascita di questi vortici distruttivi. Tuttavia, i tornado possono formarsi anche vicino all’eyewall, la regione di venti più forti che circonda il centro dell’uragano.

Un esempio classico di questo fenomeno si osserva in Florida, dove i tornado spesso accompagnano uragani che attraversano il Golfo del Messico e toccano terra. Sebbene i tornado tropicali tendano a essere più deboli e di durata inferiore rispetto a quelli generati da altri sistemi meteorologici, il loro impatto può essere significativo, soprattutto perché si verificano in combinazione con un uragano già in corso. La presenza simultanea di forti venti, piogge torrenziali e tornado rende la gestione dell’emergenza molto più complessa, aumentando il livello di rischio per le popolazioni coinvolte.

Un aspetto interessante è che questi tornado non si formano finché l’uragano rimane sopra l’oceano. Questo perché l’acqua non fornisce abbastanza attrito per facilitare la formazione dei vortici. È solo quando l’uragano raggiunge la terraferma che l’attrito generato dal contatto con il suolo crea le condizioni necessarie per lo sviluppo dei tornado.

In conclusione, mentre l’attenzione principale in caso di uragano è rivolta ai venti e alle piogge, i tornado che possono accompagnare questi sistemi rappresentano un ulteriore rischio che non dovrebbe essere sottovalutato. È essenziale che le persone che vivono in aree soggette a uragani siano consapevoli anche di questa minaccia e adottino le necessarie precauzioni per proteggersi, prestando attenzione non solo all’uragano in sé, ma anche ai fenomeni secondari che può generare, come i tornado.

