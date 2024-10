Allerta Meteo, nuovo ciclone in arrivo: rischio di altre alluvioni nel prossimo fine settimana

MeteoWeb

La settimana in corso si preannuncia caratterizzata da condizioni meteorologiche di generale variabilità, con temperature ancora leggermente superiori rispetto alle medie stagionali. Fino a giovedì, ci sarà spazio per ampie schiarite e periodi di sole, in particolare nelle regioni settentrionali del Paese. Tuttavia, non mancheranno momenti di instabilità, soprattutto lungo il versante tirrenico centro-meridionale e sulle due Isole Maggiori, dove si prevedono annuvolamenti intensi e precipitazioni, prevalentemente di debole o moderata intensità.

Il Nord Italia potrà dunque beneficiare di giornate in gran parte soleggiate, con temperature piacevoli e più elevate rispetto alla norma per il periodo. Al contrario, le regioni centro-meridionali e insulari saranno esposte a correnti umide che porteranno occasionali piogge, ma senza particolari episodi di maltempo intenso. Questa situazione di variabilità riflette una fase tipicamente autunnale, caratterizzata da un’alternanza tra momenti soleggiati e brevi episodi di precipitazioni.

Per quanto riguarda la seconda parte della settimana, la previsione si complica. L’attenzione si concentra su una nuova saccatura, una perturbazione in arrivo dall’Atlantico, che potrebbe inserirsi tra l’anticiclone delle Azzorre e quello europeo. Questa situazione potrebbe portare a un cambiamento significativo del quadro meteorologico a partire da ovest. Tuttavia, i modelli meteorologici attuali non concordano ancora sulla traiettoria esatta di questa perturbazione, e sono in corso ulteriori analisi per chiarire l’evoluzione.

Le possibili soluzioni prospettate dai modelli numerici indicano due scenari principali. Il primo prevede un passaggio marginale della saccatura a nord delle Alpi, con un impatto limitato sull’Italia, poiché l’anticiclone delle Azzorre potrebbe respingerla rapidamente. Il secondo scenario, invece, suggerisce la formazione di una goccia fredda, che potrebbe isolarsi sui mari occidentali italiani, portando maggiore instabilità e un peggioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

A causa dell’incertezza attuale, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti per una previsione più precisa. In ogni caso, il fine settimana potrebbe vedere un nuovo cambiamento nelle condizioni meteorologiche, soprattutto se la saccatura dovesse effettivamente penetrare verso l’Italia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

