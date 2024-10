Allerta Meteo, oggi allarme nubifragi e alluvioni lampo: “attenzione in una regione”

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 16 ottobre 2024, per “probabili temporali con piogge intense e stazionarie sulla Liguria“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Una perturbazione atlantica si muove verso l’Europa centro-occidentale, interessando marginalmente il centro-nord Italia e determinando l’aumento dell’instabilità atmosferica sul mar Ligure,” riporta il bollettino PRETEMP. “Un livello di pericolosità 2 è stato emesso per la Liguria centrale per temporali con piogge molto intense e persistenti. Un livello di pericolosità 1 è stato emesso per la restante parte della Liguria e sull’alta Toscana per temporali con nubifragi localizzati“.

Allerta Meteo, attenzione in Liguria

“Un cavo d’onda corta in quota transiterà sul nord del Paese tra la notte e la mattina, seguendo una direttrice SW-NE,” si legge nel bollettino pubblicato nella serata di ieri e valido per l’intera giornata di oggi, 16 ottobre 2024. “Associato ad esso vi sarà un aumento del DLS (fino a 20 m/s) e un più contenuto aumento dell’instabilità (CAPE<500 j/KG) sul Mar Ligure, dove sarà presente anche una convergenza dei venti al suolo tra Scirocco e NE. Vista queste forzanti alquanto blande, i fenomeni temporaleschi in questa prima fase non saranno particolarmente intensi, anche se non si esclude qualche locale nubifragio“.

Dopo il passaggio del cavo d’onda, “nel tardo pomeriggio, si avrà un ulteriore aumento dei valori di CAPE (fino a 1000 J/kg) a causa del rinforzo del flusso umido sciroccale, che andrà ad inasprire la convergenza sul Golfo di Genova. Dati il persistere della convergenza stazionaria e la presenza di elevati valori di acqua precipitabile (oltre i 40 mm), si è scelto di emettere un livello di pericolosità 2 per nubifragi con possibili flash floods. I temporali si formeranno lungo la convergenza e si rinforzeranno sui monti per effetto orografico, soprattutto sul genovese e savonese: tutti i modelli numerici simulano in queste aree oltre 150 mm/24h, ma non sono esclusi picchi di 200-300 mm. I temporali, dopo una breve fase, continueranno anche nella giornata di giovedì, quando sono previsti altri 150-200 mm sul genovese“, conclude PRETEMP che invita a seguire i comunicati di allerta ufficiali emessi dalla Protezione Civile.

