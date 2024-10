Allerta Meteo, “oggi temporali e fenomeni vorticosi”: la MAPPA delle regioni a rischio

MeteoWeb

Allerta Meteo, oggi, 23 ottobre, per “possibili temporali anche intensi sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“I settori più sud-orientali della penisola italiana saranno marginalmente interessati da un campo anticiclonico che garantirà stabilità atmosferica. Al contrario, le regioni occidentali saranno influenzate dalla presenza di un debole cut-off che causerà instabilità, in particolare nella notte sulla Sardegna e sul Canale di Sicilia e nel corso della giornata sulle regioni tirreniche. Nel corso del pomeriggio, l’evoluzione del cut-off verso la Francia meridionale comporterà l’ingresso di un flusso umido sudoccidentale verso la Pianura Padana, rendendo l’atmosfera progressivamente più instabile anche in questa zona,” riporta il bollettino PRETEMP, pubblicato nella serata di ieri e valido per la giornata odierna.

“Un livello di pericolosità 2 è stato emesso per le coste sud-orientali della Sardegna, per temporali organizzati con piogge molto intense e possibile sviluppo di fenomeni vorticosi“. Inoltre, “un livello di pericolosità 1 è stato emesso sulle coste orientali della Sardegna e sulle coste tirreniche, tra bassa Toscana e alto Lazio, per possibili temporali con piogge intense localizzate; non è da escludere anche qui la possibilità di sviluppo di fenomeni vorticosi nel pomeriggio sulla fascia costiera“. Infine, “un più ampio livello di pericolosità 0 è stato esteso alle coste tirreniche del centro-nord Italia, alla Liguria e all’Emilia Romagna per possibili rovesci e piogge localmente intense“.

Maltempo su Sardegna e regioni tirreniche

“Nella notte e fino alle prime ore del mattino, la presenza di un debole cut-off nell’area sud-occidentale del Mediterraneo, favorirà l’ingresso di aria più mite e umida da sud sul Mar Tirreno. Questo andrà a generare delle convergenze dei venti al suolo che porteranno alla formazione di sistemi temporaleschi alla mesoscala tra la Tunisia, il Mar Tirreno e le coste tirreniche del centro Italia,” spiega PRETEMP. In particolare, “lungo le coste sud-orientali della Sardegna saranno presenti valori di MLCAPE che raggiungeranno i 1500 J/kg in mare, bassi valori di CIN e un moderato DLS (>15 m/s). Inoltre, data la probabile semi-stazionarietà dei sistemi temporaleschi e i valori di PWAT superiori ai 40 mm, sono probabili piogge anche molto intense, con possibili flash-flood (cumulate anche maggiori di 80 mm in 3 ore), specie laddove i sistemi convettivi interaggiranno con l’orografica. Sempre sulle coste sud-orientali dell’isola, dove i valori di LLS supereranno i 15 m/s a causa di un LLJ e il CAPE 0-3 km raggiungerà i 300 J/kg, non sono da escludere possibili fenomeni vorticosi“.

“Dato l’ambiente umido sul Mar Tirreno, favorito dal continuo afflusso di correnti meridionali instabili, con valori di CAPE superiori ai 1500 J/kg, le celle temporalesche potrebbero evolvere verso le coste del Lazio e della Toscana, spinte dalla circolazione sud-occidentale in quota. In queste aree, nel corso del pomeriggio, saranno possibili piogge intense localizzate e non sono da escludere fenomeni vorticosi, dato l’aumento dell’LLS e i discreti valori di CAPE 0-3 km,” spiega PRETEMP.

Nuova allerta meteo oggi per l’Emilia-Romagna

Nel corso del pomeriggio e della sera, “il flusso umido meridionale raggiungerà anche la Pianura Padana sud-orientale, mentre al suolo si avrà l’ingresso di umide correnti orientali dal Mar Adriatico che porteranno i valori di MLCAPE compresi tra i 100 e i 300 J/kg. Nella regione saranno possibili piogge in genere moderate ma con probabili rovesci più intensi (localmente si potrebbero superare i 50 mm in 24 ore)“.

