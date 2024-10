Allerta Meteo, “oggi temporali rigeneranti e alluvioni lampo”: 3 regioni nel mirino

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 27 ottobre 2024, “ennesima giornata caratterizzata da temporali forti“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

Nella giornata di oggi, “la porzione occidentale del dominio previsionale si troverà nella parte ascendente di un cut-off posizionato sulla penisola iberica. Questa configurazione favorirà un persistente flusso di aria mite e umida proveniente dai quadranti meridionali, con valori estremamente elevati di acqua precipitabile per il periodo. Di conseguenza, saranno possibili temporali rigeneranti che insisteranno per diverse ore sulle aree soggette a convergenze dei venti al suolo, aumentando il rischio di alluvioni lampo,” riporta il bollettino PRETEMP.

Un livello di pericolosità 2 “viene emesso sulla Liguria centro-occidentale e sulla Sardegna orientale per temporali stazionari con nubifragi e possibili alluvioni lampo. Sulla seconda zona saranno possibili fenomeni vorticosi, raffiche di vento lineari e grandine di piccole dimensioni. Un livello di pericolosità 1 è valido anche per il Piemonte per piogge intense da stau ma anche convettive“.

Allerta Meteo in Liguria

“L’energia a disposizione sarà moderata, con una lingua di MLCAPE intorno ai 1000 J/kg che lambirà le coste liguri centro-occidentali. Un boundary termoigrometrico di basso livello tra flusso sciroccale con alti valori di theta-e e correnti relativamente più fresche e asciutte da NW provenienti dalle pianure piemontesi o generate da outflow temporaleschi, persisterà tra la notte e il mattino intorno alle coste savonesi, favorendo lo sviluppo di temporali stazionari con possibili accumuli di 100/150 mm in 3 ore,” riporta il bollettino, pubblicato nella serata di ieri e valido per l’intera giornata odierna. “Questo scenario giustifica l’emissione di un livello 2 per piogge convettive concentrate sulla Liguria centro-occidentale, con possibili sconfinamenti alla contigua pianura piemontese. Le piogge intense verranno alimentate da valori di PWAT superiori ai 40 mm e verranno favorite dal forcing orografico appenninico, ma rimane complesso prevedere con esattezza dove si instaurerà la convergenza. Sempre in queste aree, viene emesso un livello 0 per trombe marine, con possibili landfall, dati i valori di CAPE 0-3 km localmente superiori ai 200 J/kg“.

Forte maltempo nella Sardegna orientale

L’ambiente termodinamico, prosegue PRETEMP “sarà propenso allo sviluppo di convezione profonda, visti i valori di MLCAPE che sfioreranno i 2000 J/kg. Il DLS sui 10-15 m/s contribuirà alla formazione di cluster multicellulari, anche se non si escludono alcune supercelle. I principali LSM simulano localmente accumuli superiori ai 100 mm in3 ore. Un livello 2 viene quindi emesso per piogge intense e possibili flash-flood, insieme a un livello 0 per fenomeni vorticosi dati i buoni valori di CAPE 0-3 km, anche se con scarsa elicità. Non si escludono raffiche di vento lineari e grandinate di piccole dimensioni“.

Focus sulle aree livello 1

“Sul Piemonte nord-occidentale le piogge potranno essere intense e superare i 200 mm nelle 24 ore, ma si è preferito non emettere un livello 2 per la preponderante caratteristica dello stau piuttosto che dei temporali v-shaped. Sulla Sardegna occidentale si potranno verificare gli stessi fenomeni di quella orientale, ma potranno perdurare per meno tempo e risultare quindi meno pericolosi per gli accumuli di pioggia. Un’altra zona da attenzionare sarà la Corsica orientale, dove si potranno verificare temporali stazionari con cumulati superiori ai 100 mm in 3 ore. Un miglioramento è atteso dal pomeriggio, con temporali meno frequenti e intensi,” conclude PRETEMP.

