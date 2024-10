Allerta Meteo oggi per trombe marine, grandine e nubifragi: la MAPPA con le regioni più colpite

MeteoWeb

Allerta Meteo anche oggi, 24 ottobre 2024, per rischio nubifragi, grandine, raffiche di vento convettive e trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“La presenza di una Upper Level Low chiusa a nord delle Alpi, in associazione a un promontorio anticiclonico sub-tropicale proteso da nord Africa all’Italia meridionale e sud Balcani, mantiene un flusso di correnti sud-occidentali su buona parte del dominio di previsione, le quali mostrano spiccata curvatura ciclonica su quelle centro-settentrionali laddove agisce una massa d’aria più fredda,” riporta il bollettino PRETEMP. “Nei bassi strati la presenza di una vasta circolazione depressionaria tra Atlantico e Africa nord-occidentale, contestualmente a un robusto anticiclone sull’est europeo, dispone un flusso di correnti meridionali o sud-orientali assai miti e soprattutto umide. Emesso un livello 2 per piogge abbondanti, con possibili nubifragi, su Toscana centro-meridionale e Lazio, mentre un livello 1 varrà per fenomeni vorticosi, in prevalenza sul mare e lungo le coste, e un livello 0 per locali grandinate di piccole dimensioni e raffiche di vento convettive. Un livello 1 per piogge consistenti e possibili fenomeni vorticosi è stato attribuito al restante settore tirrenico tra levante ligure e nord della Campania, mentre un secondo livello 1 è stato emesso per piogge abbondanti e isolati fenomeni vorticosi sul comparto dell’alto Adriatico fino a comprendere Veneto orientale, Friuli, Istria e Croazia“.

Allerta Meteo per le regioni centrali tirreniche

“L’afflusso di aria mite e assai umida da sud (AR) favorirà boundary di confluenza al suolo in grado di innescare sistemi temporaleschi con tracking da sud-ovest a nord-est e a innesco prevalentemente marittimo ma in grado di impattare le coste e le zone dell’entroterra. Sono previsti valori di MLCAPE fino a 1200-1500 J/kg in mare, bassi valori di CIN e un DLS di poco superiore a 15 m/s. L’origine della massa d’aria determinerà valori di PWAT superiori ai 40 mm, in particolare lungo una WCB che tra pomeriggio e sera tenderà ad estendersi verso nord,” spiega PRETEMP. “Saranno quindi probabili piogge intense con il rischio di flash-flood, specie laddove i sistemi convettivi avranno carattere rigenerante lungo attesi boundary a lenta evoluzione oppure laddove saranno amplificati dal lifting orografico. Dati valori previsti di LLS prossimi a 15 m/s, con LLJ in fase con la WCB, e con un CAPE 0-3 km tra 250 e 300 J/kg, potranno aversi fenomeni vorticosi per la cui genesi non è da escludere la natura mesociclonica causa rinforzo del getto da SW e odografi previsti alquanto curvi nei bassi livelli. I sistemi saranno in genere del tipo multicellulare (MCS o QLCS lungo determinati boundary di basso livello, da non escludere isolate supercelle).

Sulle restanti aree a livello 1 relative al comparto tirrenico varranno le medesime considerazioni di cui sopra, ma con accumuli di pioggia probabilmente inferiori“.

Maltempo su Alto Adriatico e Nord/Est

“Su queste zone si avranno piogge, anche convettive, localmente intense specie sui versanti esposti del settore alpino e prealpino di Nord-Est; ma non si esclude qualche temporale specie in prossimità dell’area friulana e balcanica,” si legge nel bollettino PRETEMP. “Il CAPE intorno ma non oltre i 1000 J/kg) e il DLS in temporaneo aumento concomitante a un rinforzo del getto sud-occidentale potranno favorire l’innesco di celle temporalesche del tipo cluster irregolare inserite in copertura stratiforme, ma in qualche caso anche multicellulari in grado di determinare ulteriore forte pioggia concentrata. Il CAPE 0-3 km fino a 250 J/Kg in associazione a SRH 0-1 km fino a 150-160 m2/s2 potrà supportare l’innesco di trombe marine (livello 0) sulle aree costiere dell’alto Adriatico, in particolare sui settori a nord e ad est. Esse saranno più probabili lungo un boundary di basso livello tra flussi da ESE e ENE. In linea di massima le precipitazioni (livello 1) saranno forzate anche dal lifting orografico sui versanti esposti ai flussi dominanti sopra lo strato limite e da una previsione di PWAT>35 mm sempre su alto Adriatico e zone dell’entroterra. Qualche LAM simula l’innesco di isolate supercelle in seno a parametri di elicità (SRH) localmente più elevati, che supporterebbero eventuali fenomeni vorticosi“.

