Allerta meteo, pericolo in vista: temporali stazionari e rischio alluvioni lampo su diverse regioni

Un intenso fronte perturbato di origine oceanica è atteso sull’Italia a partire da martedì 8 ottobre, con un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche. La dinamica prevede l’arrivo di correnti fredde provenienti dal Nord Atlantico, che attraverseranno la Porta del Rodano, favorendo la formazione di una vasta area depressionaria sopra il nostro paese.

Questo ciclone verrà ulteriormente alimentato da venti miti e umidi provenienti dai quadranti meridionali del Mediterraneo, creando le condizioni ideali per lo sviluppo di celle temporalesche di grande portata.

Le regioni che subiranno maggiormente l’impatto di questo fenomeno saranno quelle del Nord Italia e della fascia tirrenica. In particolare, la Liguria, le Prealpi lombarde, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia potrebbero essere colpite da nubifragi di notevole intensità.

Secondo le previsioni, nelle aree più esposte potrebbero accumularsi tra i 150 e i 200 mm di pioggia in poche ore, un quantitativo che di solito si registra in un intero mese. Questo elevato livello di precipitazioni concentrato in un breve periodo di tempo aumenta considerevolmente il rischio di alluvioni lampo e fenomeni di dissesto idrogeologico. È importante notare che le celle temporalesche potrebbero rimanere stazionarie sopra le stesse aree per un tempo prolungato, aggravando la situazione e creando condizioni di pericolo imminente.

L’attenzione deve rimanere massima, soprattutto per chi si trova in zone soggette a frane o esondazioni. Le autorità meteorologiche raccomandano di seguire gli aggiornamenti in tempo reale e di prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere se stessi e i propri beni. Si consiglia inoltre di evitare spostamenti non essenziali e di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali per minimizzare i rischi connessi a questa emergenza meteorologica.

