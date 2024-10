Allerta Meteo Piemonte: codice arancione per deflussi di Belbo e Bormida

MeteoWeb

In Piemonte è ancora allerta arancione per deflussi lungo le aste di Belbo e Bormida, fra il Cuneese e l’Alessandrino; allerta meteo gialla sul resto del territorio per rischio idrogeologico. E’ quanto disposto dal Centro funzionale di Arpa Piemonte.

Per la giornata di oggi, sono previste piogge e rovesci sparsi, localmente più intensi al confine con la Liguria di Centro-Ponente, in successiva attenuazione e in generale esaurimento entro sera. Da domani si avranno condizioni meteo più stabili che favoriranno la formazione di foschie e nebbie anche fitte sulle pianure.

Dalla Sala operativa della Protezione Civile della Regione, che chiuderà alle 24, si comunica che “dai volontari che stanno monitorando la situazione sul territorio non giungono segnalazioni di particolari criticità” e che “cominciano ad arrivare le comunicazioni di chiusura dai 96 centri operativi comunali aperti da ieri, mentre sono ancora attivi 13 centri operativi misti nelle province di Alessandria e Asti”.

