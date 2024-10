Allerta Meteo Piemonte: attenzione nel pomeriggio, ecco le zone più colpite dal maltempo

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in Piemonte “per rischio idrogeologico e idraulico: per il pomeriggio odierno sono attese ancora precipitazioni diffuse, di forte intensità sul settore settentrionale della regione e tra Astigiano ed Alessandrino, con temporali intensi al confine con la Liguria. Le piogge perdureranno ancora nella mattinata di domani, a carattere più sparso, anche sotto forma di rovescio nel pomeriggio“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 17 ottobre 2024, da Arpa Piemonte.

“Una saccatura si estende dalle isole britanniche ai Pirenei, convogliando flussi umidi meridionali sul nordovest italiano. In serata dalla struttura si isola un minimo sul Golfo del Leone e l’apporto di aria fredda in quota favorisce un incremento delle precipitazioni in particolare a nord e al confine con la Liguria,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Domani il minimo si sposterà lentamente verso est, favorendo un’attenuazione delle precipitazioni, soprattutto nella seconda parte della giornata. Sabato sarà all’insegna della variabilità mentre per domenica è attesa una nuova espansione dell’alta pressione sull’Europa occidentale, tuttavia i flussi umidi orientali manterranno nubi nei bassi strati atmosferici“.

Maltempo in Piemonte, i bollettini di allerta meteo

