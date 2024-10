Allerta Meteo Piemonte: codice giallo, “attenzione nel Nord”

MeteoWeb

Allerta meteo gialla per “rischio idrogeologico sul Nord del Piemonte. Da oggi pomeriggio fino a venerdì sono previste deboli piogge sparse e intermittenti sulla regione, più probabili e intense, anche a carattere di rovescio e temporale, sul settore settentrionale; domani mattina intensificazione dei fenomeni sulle zone al confine con la Lombardia“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 23 ottobre 2024, da Arpa Piemonte.

“Su tutta l’Europa domina un esteso campo di alta pressione molto livellata, ma al suo interno, un piccolo minimo si isola dalla saccatura a nord, convogliando infiltrazioni di aria fresca in quota sulla regione; nel contempo intensi flussi meridionali negli strati più alti e da est in quelli più bassi, portano aria umida sul Piemonte determinando precipitazioni sparse e intermittenti, più intense e a carattere di temporale sui settori settentrionali fino alla mattinata di domani,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Dal pomeriggio di domani la rapida discesa di una saccatura dalla Gran Bretagna convoglierà nuovamente correnti umide da sud determinando precipitazioni deboli o moderate sparse fino a sabato“.

Maltempo in Piemonte, i bollettini di allerta meteo

