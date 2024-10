Allerta Meteo Piemonte: domani forte maltempo in tutta la regione

MeteoWeb

Domani allerta meteo gialla sul Piemonte sudoccidentale. “Dopo la giornata odierna con cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso, dalla prossima notte inizierà una fase di maltempo con prime precipitazioni sul settore sudoccidentale in estensione a tutta la regione con piogge moderate o forti, localmente molto forti e a carattere temporalesco al confine con la Liguria domani“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 15 ottobre 2024, da Arpa Piemonte.

“Dopo un’attenuazione nella prima parte della giornata di giovedì, è atteso un nuovo marcato peggioramento nella notte successiva,” avverte il bollettino di vigilanza.

“Sono previste ancora condizioni di cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel pomeriggio odierno. A partire dalla prossima notte un’onda depressionaria in movimento dalla Spagna verso la Francia interesserà il Piemonte con precipitazioni diffuse nella giornata di domani, moderate localmente forti, con valori puntualmente elevati sui rilievi appenninici al confine con la Liguria,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Dopo l’allontanamento verso nord del cavo d’onda nella mattinata di giovedì, è previsto un nuovo marcato peggioramento sul Piemonte causato dall’arrivo di una vasta saccatura atlantica che evolverà in una circolazione chiusa in movimento dalla catena pirenaica verso il golfo del Leone. In particolare tra giovedì sera e venerdì mattina saranno attese forti precipitazioni sull’Appennino e in seguito sul Piemonte settentrionale“.

Maltempo in Piemonte, i bollettini di allerta meteo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.