Allerta Meteo Piemonte: domani primo peggioramento, sabato allarme forte maltempo

Allerta meteo gialla in Piemonte “per piogge intense. Oggi piogge sparse, più persistenti e intense sul settore occidentale della regione. Dalla seconda parte della giornata di domani, nuova intensificazione delle precipitazioni sul Piemonte orientale e settentrionale“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 24 ottobre 2024, da Arpa Piemonte.

“Oggi e domani piogge deboli sparse, più persistenti e con valori localmente moderati sul settore occidentale,” rimarca il bollettino di vigilanza. “Sabato maltempo diffuso, con precipitazioni forti su gran parte della regione e fenomeni più intensi, anche a carattere temporalesco, sulle zone al confine con la Liguria; venti sostenuti nelle valli settentrionali e sull’Appenino“.

“La progressiva discesa di una saccatura nord-atlantica e l’isolamento di un profondo minimo a ridosso della Gran Bretagna convoglia sul Piemonte flussi umidi meridionali in quota e orientali negli strati medio-bassi, determinando per oggi e domani cieli prevalentemente nuvolosi e precipitazioni sparse,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Sabato il minimo scenderà ulteriormente di latitudine, posizionandosi sulla Spagna e causando un’intensificazione dei flussi da sud-sudest, che causeranno un marcato peggioramento del tempo, con piogge diffuse e persistenti su tutta la regione, localmente molto forti“.

Maltempo in Piemonte, i bollettini di allerta meteo

