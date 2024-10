Allerta Meteo Piemonte: forti piogge in arrivo, codice giallo

MeteoWeb

Domani allerta meteo gialla in Piemonte “per piogge forti sui settori orientali. Oggi piogge deboli sparse, moderate sull’Appennino. Dalla tarda serata piogge più diffuse e in intensificazione, con piogge molto forti e a carattere di rovescio persistente sull’Appennino al confine con la Liguria e sui laghi del Verbano; piogge forti sui settori nordorientali e sul zone di confine di Alpi Liguri e Marittime e moderate altrove“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 7 ottobre 2024, da Arpa Piemonte. Di seguito le mappe con tutti i dettagli.

