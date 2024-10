Allerta Meteo Piemonte: maltempo in estensione in pianura, rischio idrogeologico

MeteoWeb

Nuova allerta meteo gialla in Piemonte “per rischio idrogeologico. Precipitazioni deboli o al più localmente moderate sulla fascia pedemontana alpina, in estensione alle pianure adiacenti fino alla mattina di domani, persistenti sul basso Cuneese per l’intera giornata di lunedì“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 20 ottobre 2024, da Arpa Piemonte.

“Martedì precipitazioni assenti con l’eccezione di possibili rovesci in sconfinamento dalla Liguria in area appenninica. Foschie e banchi di nebbia sulle pianure domani e martedì mattina,” riporta il bollettino di vigilanza.

“L’allontanamento verso le coste nordafricane del minimo separatosi dalla saccatura atlantica e la conseguente attenuazione della ventilazione orientale nei medio-bassi strati atmosferici consente per il pomeriggio odierno un rapido esaurimento delle precipitazioni sulle pianure, con piogge residue a ridosso della catena alpina,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Domani una prima debole rimonta dei valori di pressione limiterà le precipitazioni al Piemonte sudoccidentale, con al più ulteriori deboli piovaschi a ridosso dei rilievi alpini, che si protrarranno anche per i giorni successivi. Martedì e mercoledì una ulteriore e più decisa risalita verso nord dell’anticiclone sull’Europa centro-meridionale porterà un’ulteriore riduzione della copertura nuvolosa, specialmente sulle pianure, con un conseguente aumento della probabilità di osservare foschie diffuse e nebbie nelle ore più fredde“.

