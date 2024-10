Allerta Meteo Piemonte: nuovi forti temporali nel pomeriggio

MeteoWeb

Allerta meteo codice giallo in Piemonte “per rischio idrogeologico e idraulico. Oggi ancora precipitazioni intense sul nord e nuovi temporali localmente forti nel pomeriggio, sulle pianure centrali e a ridosso dei rilievi. Attenuazione delle precipitazioni nella sera-notte. Sabato nuovo peggioramento, con piogge deboli al più moderate“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 18 ottobre 2024, da Arpa Piemonte.

“Sabato nuovo fronte in arrivo da est e progressiva estensione da est verso ovest nella notte tra sabato e domenica per poi esaurirsi a ridosso dei rilievi occidentali, con piogge deboli al più moderate,” sottolinea il bollettino di vigilanza.

“Un minimo barico si è progressivamente distinto dalla saccatura di matrice nord-atlantica, portandosi sulla Francia meridionale. Questo si sposterà progressivamente verso il Mar Tirreno, convogliando flussi umidi sul Piemonte, sud-orientali in quota e in rotazione a orientali nei bassi strati. La breve pausa odierna e l’ingresso di aria più fredda in quota determina anche un aumento dell’instabilità atmosferica, consentendo, per il pomeriggio, la formazione di rovesci e temporali anche forti sulle pianure occidentali,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Il progressivo moto verso est della struttura principale domani porterà un fronte caldo a spazzare l’intera pianura padana dall’Adriatico fino a noi, causando nella sera precipitazioni deboli o moderate su tutta la regione. Un graduale miglioramento del tempo è atteso da domenica pomeriggio“.

Maltempo in Piemonte, i bollettini di allerta meteo

