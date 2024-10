Allerta Meteo Piemonte: nuovo peggioramento nella notte in arrivo

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in Piemonte “per rischio idrogeologico. Pausa delle precipitazioni fino a metà pomeriggio; nuovo impulso perturbato con piogge che interesseranno l’intera regione nella notte, con valori deboli o localmente moderati. Dalla mattinata di domenica attenuazione dei fenomeni e successivo esaurimento dal pomeriggio“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 19 ottobre 2024, da Arpa Piemonte.

“Lunedì possibili deboli rovesci isolati e sparsi, più probabili su basso Cuneese e a ridosso dei rilievi alpini. Possibili foschie lunedì,” riporta il bollettino di vigilanza.

“Il minimo barico isolatosi in mattinata dalla saccatura presente sull’Europa nordoccidentale inizia la sua discesa verso il nord Africa. Questo porta un temporaneo esaurimento delle precipitazioni nella prima parte del pomeriggio odierno,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Dalla sera l’intensificazione di flussi umidi orientali nei medio-bassi strati atmosferici comporterà tuttavia una ripresa delle piogge a partire da est e in lenta estensione a tutta la regione nella notte, con valori generalmente deboli ma localmente moderati, soprattutto prima dell’alba. A partire dalla tarda mattinata di domani il definitivo allontanamento della perturbazione verso sud porta ad un nuovo e più duraturo esaurimento delle precipitazioni. Per i giorni successivi sono infatti previsti al più deboli rovesci sparsi a ridosso dei rilievi alpini. Il permanere di una debole ventilazione dai quadranti orientali manterrà cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi“.

