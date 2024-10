Allerta Meteo, piogge alluvionali tra oggi e domani in Sardegna e al Nord/Ovest | MAPPE

MeteoWeb

Inizia un weekend di forte maltempo sull’Italia, anche se saranno colpite dai fenomeni estremi soltanto le Regioni del Nord/Ovest e la Sardegna. Il violento ciclone che dall’oceano Atlantico si sta proiettando sulla penisola Iberica, infatti, condiziona l’andamento meteorologico nel Mediterraneo occidentale innescando un forte richiamo di correnti sud/orientali sull’Italia, esposta ad un flusso caldo e umido particolarmente importante. Proprio questo carico di correnti, in un contesto di instabilità, nelle prossime ore accentuerà l’entità del maltempo su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Sardegna.

Nel pomeriggio-sera di oggi, sabato 26 ottobre, avremo violenti nubifragi sulla Liguria centro-occidentale e ulteriori forti piogge su Alpi, Prealpi e pianura Padana occidentale, tra Piemonte e Lombardia, appunto. I fenomeni meteo più estremi, però, continueranno a colpire la Francia con pesanti alluvioni in Costa Azzurra, appena oltre il confine con l’Italia. Tolone tra le località più a rischio.

Domani, domenica 27 ottobre, il maltempo insisterà sulla Liguria occidentale, in Piemonte, Valle d’Aosta e anche in Sardegna, con piogge alluvionali nei settori tirrenici centro-meridionali dell’isola, dove sono previsti oltre 200mm di pioggia. Il maltempo si esaurirà nel corso della mattinata: dal pomeriggio di domenica avremo un miglioramento diffuso, anche in Sardegna e al Nord/Ovest.

