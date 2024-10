Allerta Meteo Emilia Romagna, Comune di Reggio: “in certe vie dormite ai piani alti”

MeteoWeb

Nella zona di Reggio Emilia a nord dell’autostrada A1 rimane lo stato di criticità sulle arginature del torrente Modolena e del canale San Silvestro. Per questo, considerata l’allerta meteo arancione prevista per le prossime 24 ore (dalla mezzanotte del 25 ottobre), il Centro di coordinamento dei Soccorsi – riaperto oggi con ordinanza del sindaco – ribadisce ai cittadini che abitano nelle zone interessate di trascorrere, se possono, le notti ai piani superiori degli edifici.

Nel territorio comunale, il messaggio è rivolto ai residenti delle vie: Malatesta, Carlo Marx, San Biagio, via Tosini, Cella all’Oldo e Felesino.

La Protezione Civile e la Polizia locale, comunque, vigileranno sulla situazione durante la notte.

Un censimento per i danni dell’alluvione

Intanto, anche per organizzare il lavoro interno degli uffici, il Comune di Reggio intende realizzare un censimento dei problemi creati dall’alluvione. Allagamenti o esigenze ancora in essere di asciugatura e di pulizia straordinaria di locali possono essere segnalate dagli stessi cittadini o telefonando all’Ufficio relazioni col pubblico del Comune, o tramite un modulo sul sito dell’ente. Le segnalazioni “non hanno valore rispetto al risarcimento danni, che potrà eventualmente essere avviato quando sarà riconosciuto lo stato di calamità da parte delle autorità competenti”, precisa il Comune di Reggio.

