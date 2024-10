Allerta Meteo Sardegna: piogge e temporali in arrivo

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha emesso un’allerta meteo con validità fino alle 18 di mercoledì 23 ottobre. Per le prossime 24 ore, infatti, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna meridionale ed orientale. I cumulati saranno localmente molto elevati in 12 ore con temporali di forte intensità più diffusi sul settore sud-orientale. I fenomeni inizieranno dai settori centromeridionali per poi muoversi lentamente verso nord. L’instabilità permarrà tale almeno sino a giovedì 24.

