Allerta Meteo, scuole chiuse anche domani a Bologna

Scuole chiuse anche domani a Bologna per via dell’allerta meteo. “In via precauzionale, il Comune ha prolungato anche per domani, sabato 26 ottobre, la sospensione dell’attività educativa e didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado: la chiusura interesserà soprattutto le scuole superiori e alcune medie inferiori e i servizi educativi 0-3 anni che normalmente svolgono attività anche nella giornata di sabato. Resta in vigore anche il divieto di permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi cittadini fino al superamento delle situazioni di criticità”, rende noto l’amministrazione comunale di Bologna.

Per quanto riguarda la situazione strade, sono state riaperte via Golfreda (che era chiusa per frana), via Paolo Fortunati e via Commenda/sottopasso via Secondo Campini che erano chiuse per allagamento. Rimangono ancora chiuse alcune strade sui colli per frane (via di Sesto, Meloncello all’altezza del civico 9, via del Poggio, via dei Colli eccetto residenti, via Monte Albano, via del Paleotto e via Torriane) oltre al tunnel di viale Sabena, dove si è al lavoro con le idrovore e per il ripristino dell’illuminazione per rendere agibile il sottopasso.

