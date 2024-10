Allerta Meteo: sud Italia sotto il sole cocente, temperature record in arrivo

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, l’anticiclone africano continuerà a rafforzarsi sulle regioni del Mediterraneo, portando a un ulteriore incremento delle temperature, soprattutto nelle regioni meridionali, ma anche al Centro e in misura minore al Nord. Si prevede che l’apice del caldo verrà raggiunto nella giornata di martedì, quando diverse città italiane registreranno valori termici particolarmente elevati. Le città sarde di Oristano e Carbonia si preparano a vivere temperature estive con picchi previsti fino a 31°C, seguite da Iglesias, dove il termometro potrebbe toccare i 30°C.

Anche Olbia e Palermo non saranno da meno, con massime attese intorno ai 29°C, mentre Sassari e Catania si fermeranno a 28°C. Altre città come Cagliari, Reggio Calabria, Napoli e Roma, pur non raggiungendo le stesse vette, vedranno comunque temperature piuttosto elevate, intorno ai 27°C. Firenze si attesterà su valori leggermente più bassi, con massime di 26°C.

Le città del Nord Italia, invece, sperimenteranno un clima più mite. A Milano e Verona, le temperature massime non supereranno i 21°C, mentre Torino e Udine registreranno i valori più freschi della penisola, con massime previste di 20°C.

Per quanto riguarda l’evoluzione successiva, le previsioni indicano una sostanziale stabilità del quadro termico fino a giovedì, con poche variazioni di rilievo e oscillazioni limitate nei valori di temperatura. Tuttavia, è possibile che a partire da venerdì si verifichi un calo delle temperature, che potrebbe iniziare dalle regioni centro-settentrionali. Questa tendenza richiede comunque conferme nei prossimi giorni, vista la distanza temporale e la variabilità dei modelli meteorologici.

In sintesi, mentre il Sud Italia e le isole maggiori si preparano a vivere giornate di caldo intenso, le regioni del Centro-Nord sperimenteranno temperature più contenute, pur con differenze significative tra città. L’anticiclone africano manterrà le temperature elevate fino alla metà della settimana, con un possibile cambiamento atteso verso il fine settimana, che potrebbe portare a un ridimensionamento del caldo, specialmente al Centro-Nord.

