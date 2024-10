Allerta Meteo, groppo temporalesco risale il mar Jonio: sta arrivando su Calabria e Sicilia | MAPPE

MeteoWeb

Mentre l’Emilia Romagna è di nuovo sott’acqua per l’ennesima pesante alluvione, la quarta in un anno e mezzo, con purtroppo anche un morto e inondazioni diffuse, l’estremo Sud Italia vive una fase di tregua con ampie schiarite in Sicilia, Calabria e Campania dopo il forte maltempo di ieri. Persistono invece piogge sparse su Abruzzo, Molise e Puglia. Attenzione, però, alle prossime ore. Il Ciclone Mediterraneo si sta vorticando proprio nel basso Tirreno, come possiamo osservare dalle ultime immagini satellitari animate, e un groppo temporalesco molto intenso risale dal mar Jonio verso la Calabria Jonica.

Le immagini di questo grosso sistema temporalesco sono impressionanti: in mare aperto c’è la tempesta di fulminazioni e piogge alluvionali. L’avamposto di questo sistema temporalesco è ormai a ridosso della Calabria Jonica:

Già nel pomeriggio-sera di oggi, domenica 20 ottobre, i forti temporali sul mar Jonio, pur rimanendo prevalentemente in mare aperto nei loro nuclei più intensi, colpiranno la Calabria Jonica, con nubifragi su tutti i versanti orientali della Regione.

Domani, lunedì 21 ottobre, il maltempo insisterà in Calabria estendendosi sin dalle prime ore del mattino alla Sicilia orientale, con nubifragi molto intensi (oltre 200mm) tra Messina e Catania, e forti piogge anche su Siracusa, in estensione nel pomerigigo-sera al resto dell’isola.

In Sicilia il maltempo proseguirà anche martedì 22 ottobre, per poi abbattersi sulla Sardegna dove avremo violenti nubifragi nella giornata di mercoledì 23. I fenomeni meteo estremi continuano.

