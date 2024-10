Allerta Meteo Toscana: domani pioggia e vento

MeteoWeb

Una perturbazione in rapido avvicinamento interesserà la Toscana nella giornata di domani, mercoledì 2 ottobre. Sin da oggi, tuttavia, per effetto di correnti umide meridionali, sono previste piogge, soprattutto nelle zone settentrionali della regione. Domani, nel corso della notte precipitazioni sulle zone di nord-ovest, in intensificazione in mattinata, quando potranno assumere carattere di rovescio e solo occasionalmente temporalesco; altrove piogge sparse più frequenti a ridosso dei rilievi appenninici. Sempre domani venti di libeccio in aumento, con raffiche fino a 70-90km/h nelle aree appenniniche.

La Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale ha quindi emesso un codice giallo che, per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, interesserà dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, mercoledì 2 ottobre, Lunigiana, Garfagnana e Val di Serchio, bacino del Reno; mentre il codice giallo per vento forte sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 16 di domani su Romagna toscana e bacino del Reno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.