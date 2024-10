Allerta Meteo Toscana: codice arancione su Arcipelago e zone centro-meridionali

MeteoWeb

È atteso un peggioramento delle condizioni meteo in Toscana, con piogge anche a carattere di rovescio o temporale sia per la giornata di oggi, mercoledì 23, che domani, giovedì 24. Le precipitazioni, che interesseranno tutto il territorio regionale, sono previste più frequenti sull’Arcipelago e sulle zone occidentali, in particolare centro-meridionali della regione. Per queste zone, tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione valido dalle ore 18 di oggi mercoledì 23 ottobre fino alla mezzanotte di domani, giovedì 24. Codice giallo per il resto della regione.

“Allerta gialla per temporali forti da oggi a tutta la giornata di domani sulla Toscana centro-meridionale. Prestiamo la massima attenzione e prudenza,” ha scritto in un post su Telegram il presidente della Regione, Eugenio Giani. “Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o forte temporale, più frequenti sulle province di Grosseto, Siena e Arezzo. Domani, giovedì, possibili isolati temporali, localmente di forte intensità sull’Arcipelago e sulle zone occidentali, in particolare sulle zone centro-meridionali della regione. Cumulati massimo fino a 70-80 mm, intensità oraria fino a 40-60 mm/h,” ha concluso Giani.

