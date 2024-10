Allerta Meteo Toscana: codice giallo per Etruria centrale e zona Valdera-Valdelsa

MeteoWeb

Emessa allerta meteo gialla in Toscana sulle zone dell’Etruria centrale e Valdera Valdelsa per rischio idraulico fino alla mezzanotte di oggi, per rischio idrogeologico fino a tutta la giornata di domani: è quanto rende noto il Presidente della Regione Eugenio Giani.

L’allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale – spiega una nota – è stata emessa a causa delle precipitazioni registrate nelle ultime ore, con particolare riferimento ai bacini del fiume Era e del fiume Cecina. Sono possibili fenomeni di incremento dei livelli dei corsi d’acqua maggiori, criticità connesse ai deflussi nei corsi d’acqua maggiori anche in assenza di precipitazioni e limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde.

L’allerta gialla per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, relativa alle precipitazioni pregresse e alle criticità emerse sul territorio, riguarda la possibilità di frane superficiali o colate rapide di detriti o fango in bacini di dimensioni limitate, anche con trasporto di materiale, con conseguenti possibili danni localizzati a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali esposti. Possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali.

Per quanto riguarda i fiumi, il governatore riporta che la piena dell’Era è in transito a Ponsacco, Belvedere, a 8 metri al primo livello di guardia; il colmo di piena del Cecina è in transito a Steccaia a 6 metri inferiore a quello transitato nelle ore precedenti.

Nessuna criticità segnalata lungo l’asta dell’Arno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.