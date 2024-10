Allerta Meteo Toscana: codice giallo, forti temporali in arrivo

MeteoWeb

Una perturbazione in arrivo determinerà la possibilità di temporali dal pomeriggio di domani, mercoledì 16 ottobre, nelle zone nord occidentali in Toscana. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti, valido dalle 15 alla mezzanotte di domani per il tratto di costa che va dalla foce dell’Arno alla Lunigiana, Arcipelago compreso. Dal pomeriggio di domani è prevista la possibilità di temporali anche forti che interesseranno in un primo momento l’arcipelago, per estendersi successivamente alla costa centro settentrionale e alle province di Lucca e Massa Carrara. Possibili colpi di vento e grandinate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

