Allerta Meteo Toscana: dal pomeriggio codice arancione per la zona occidentale

Allerta meteo codice arancione sulla Toscana occidentale e su gran parte della costa: è stata emessa a partire dalle 16 di oggi e fino alle 7 di domani (venerdì 18) dalla sala operativa della protezione civile della Regione Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti. L’area interessata dall’allerta meteo riguarda Lunigiana, Garfagnana, Versilia, appennino Pistoiese e parte della piana, tutta la provincia di Livorno e di Pisa e le isole dell’Arcipelago toscano a eccezione dell’isola del Giglio. Al momento le piogge più intense e persistenti sono previste sul litorale e sulle zone settentrionali con cumulati fino a 150 mm.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

