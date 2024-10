Allerta Meteo Toscana: domani scuole chiuse a Livorno

MeteoWeb

Ancora allerta meteo arancione in parte della Toscana per domani, venerdì 25 ottobre. Le scuole resteranno chiuse in alcuni comuni delle province di Grosseto, Livorno e Pisa. Per quanto riguarda Livorno, nel capoluogo è prevista la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri cittadini; la chiusura al pubblico del canile comunale.

In Maremma, studenti delle superiori a casa a Grosseto.

