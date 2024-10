Allerta Meteo Trentino, dalla notte piogge diffuse e intense

MeteoWeb

La Protezione Civile del Trentino ha diramato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischi di natura idrogeologica e idraulica, valida dalla mezzanotte di oggi e per le 24 ore successive in tutto il Trentino. Secondo le previsioni di Meteotrentino, fino alla serata di oggi le piogge saranno deboli o assenti, mentre dalla notte alle ore centrali di domani sono attese piogge a tratti diffuse e localmente intense. Non è del tutto esclusa, inoltre, la possibilità di temporali isolati.

Entro il pomeriggio di domani sono attesi 25-50 millimetri di pioggia, ma in alcune zone, soprattutto settori sudorientali, sono possibili accumuli superiori ai 70 millimetri. Al pomeriggio-sera di domani, venerdì 18 ottobre, e nella notte è previsto un temporale esaurimento delle precipitazioni, ma anche nella giornata di sabato 19 ottobre sono probabili altre precipitazioni che potrebbero risultare abbondanti soprattutto sui settori orientali.

Alla luce delle previsioni, eventuali criticità potranno essere legate principalmente a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, oltre che ad allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. I servizi provinciali competenti intensificheranno le attività di monitoraggio e seguiranno l’evoluzione degli eventi, assicurando tempestività d’intervento laddove necessario.

La popolazione è invitata a porre la massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua e alle aree che potrebbero subire smottamenti.

