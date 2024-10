Allerta Meteo Trentino: ancora piogge, quota neve in calo

MeteoWeb

Nelle ultime 24 ore, ci sono state precipitazioni mediamente di 10-30mm in Trentino, localmente di più con un massimo, fino alle 15.15 di oggi, di 53mm a Pian delle Fugazze. Le precipitazioni in atto da questa mattina proseguiranno nel corso del pomeriggio con intensità generalmente moderata, comunica Meteotrentino. Dalla serata di oggi e nella prossima notte, è possibile un’attenuazione delle precipitazioni ma, con intensità debole o al più moderata, insisteranno soprattutto sui settori orientali fino alla sera di domani, venerdì 4 ottobre.

La quota neve è prevista in progressivo calo fino a 1700 metri circa dalla serata odierna e nella prossima notte.

Entro la sera di domani sono previsti cadere mediamente altri 20-40mm o localmente più di pioggia ed altrettanti centimetri di neve sono attesi oltre i 2500 metri mentre a quote più basse gli accumuli nevosi saranno via via inferiori. Da sabato 5 a lunedì 7 ottobre, sono previste precipitazioni generalmente assenti mentre tra martedì 8 e mercoledì 9 è atteso il transito di una nuova perturbazione atlantica ma con una quota neve molto alta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.