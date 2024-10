Allerta Meteo Trentino: attese piogge diffuse, quota neve a 2.400 metri

MeteoWeb

“A partire da stasera, nella prossima notte e fino al pomeriggio-sera di domani, i venti si attenueranno e le precipitazioni cesseranno. Da domani sera e fino alla serata di giovedì sono previste nuove precipitazioni diffuse, localmente abbondanti specie sui settori occidentali, e con quota neve in calo a 2.400 metri circa. Da venerdì e per i giorni successivi piogge assenti“: è quanto rende noto Meteotrentino sottolineando che “fino alle 12 di oggi sono caduti mediamente 5-25 millimetri di pioggia, localmente di più con un massimo di 35 millimetri a Daone. La perturbazione è monitorata in tempo reale dai diversi servizi che fanno capo al Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna. Si ricorda che è stata emessa un’allerta gialla per pericoli di natura idrogeologica e idraulica: si ritengono possibili criticità dovute principalmente a erosioni e smottamenti, ma anche allagamenti, frane e colate rapide. L’invito alla popolazione è di prestare la massima attenzione“. Secondo Meteotrentino “nelle prossime ore e fino a questa sera sono previste precipitazioni diffuse, intense, persistenti e localmente anche a carattere temporalesco. I venti soffieranno forti da sud in quota dove, nelle zone esposte le raffiche potranno superare i 90 chilometri orari ma anche in alcune valli le raffiche potranno essere intense e superare localmente i 70 chilometri orari. Entro la tarda serata odierna potranno cadere mediamente altri 40-80 millimetri di pioggia, che localmente potranno raggiungere i 100-120 millimetri“.

