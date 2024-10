Allerta Meteo Trentino: codice giallo dalle 6 di domani

MeteoWeb

Allerta meteo codice giallo emessa della Protezione civile del Trentino per rischi di natura idrogeologica e idraulica, in vista delle precipitazioni che interesseranno il territorio provinciale a partire dalla serata di oggi. L’allerta scatterà alle 6 di domani, martedì 8 ottobre 2024, e terminerà alle 14 di mercoledì. Sulla base delle previsioni e delle valutazioni effettuate, si ritengono possibili criticità dovute principalmente a erosioni e smottamenti, ma anche allagamenti, frane e colate rapide.

Dalla serata di oggi, lunedì 7 ottobre, e fino al mattino di domani, martedì 8 ottobre 2024, sono attese precipitazioni deboli o al più moderate, soprattutto sui settori occidentali. Dalle ore centrali di domani alle prime ore di mercoledì, sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, più intense ed anche a carattere temporalesco al pomeriggio sera di martedì.

Secondo Meteotrentino, entro le prime ore di mercoledì sono attese cumulate di pioggia mediamente di 50 – 80 millimetri ma su alcuni settori, soprattutto a Sud, con possibili accumuli superiori a 100 – 120 millimetri. La quota neve sarà generalmente oltre i 2.700 metri circa o localmente sotto. I venti meridionali tenderanno ad intensificare e risulteranno forti o molto forti soprattutto in montagna (raffiche superiori a 90 chilometri orari in montagna nelle zone esposte) e al pomeriggio sera di martedì. Mercoledì è previsto il temporaneo esaurimento delle precipitazioni, che tuttavia riprenderanno dalla sera e soprattutto giovedì 10 ottobre.

