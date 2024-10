Allerta Meteo Veneto: codice arancione in alcuni bacini ma il meteo migliora

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Veneto ha emesso una nuova allerta meteo valida dalle ore 18.00 di oggi alle ore 14.00 di domani, venerdì 11 ottobre, in cui si decreta lo stato di preallarme (allerta arancione) per rischio idrogeologico nei bacini dell’Adige-Garda e Monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige, Basso Brenta-Bacchiglione. L’allerta idraulica in questi bacini è riferita al transito della piena sul fiume Adige, con probabile superamento della seconda soglia di allertamento, ed è valida per Adige-Garda e Monti Lessini dalle ore 22.00 di oggi; per gli altri due bacini dalle ore 6.00 di domani, prima è da intendersi gialla.

Nelle zone in allerta idraulica gialla nei bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Livenza, Lemene e Tagliamento, è previsto un innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento del primo livello di guardia. Fino alle ore 18.00 di oggi è valido l’avviso di ieri.

Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, diminuiscono le precipitazioni dalla serata di oggi, salvo possibilità di qualche locale fenomeno anche a carattere di rovescio o temporale sulla pianura nordorientale. Venti in rotazione da nord-est sulla costa e pianura limitrofa. Domani le precipitazioni saranno in prevalenza assenti.

