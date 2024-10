Allerta Meteo Veneto: il tempo migliora ma resta la criticità idraulica

MeteoWeb

Le previsioni meteo di Arpav indicano che il tempo è via via più stabile in Veneto e non sono previste precipitazioni. Alla luce di tali previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso una nuova allerta meteo valida dalle ore 14 di oggi fino alle 14 di domani, domenica 13 ottobre. Viene decretato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica nei bacini: Po-Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (Vene-D); Basso Brenta-Bacchiglione (Vene-E); Livenza, Lemene e Tagliamento (Vene-G).

I livelli idrometrici sulla rete principale regionale sono in generale calo. L’allerta idraulica su Vene-E è riferita al fiume Adige. Il colmo di piena dell’Adige è transitato sopra la seconda soglia a Boara Pisani; il livello è previsto in generale diminuzione in tutte le sezioni nelle prossime ore, portandosi sotto la seconda soglia. Il livello del fiume Po è in lenta crescita per il transito dell’onda di piena, il cui colmo si attesterà intorno alla prima soglia nella zona del Delta, a valle di Pontelagoscuro.

In Vene-G, l’allerta è riferita al fiume Livenza, il cui livello è in progressiva diminuzione, ma ancora sopra la prima soglia a San Cassiano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.