Allerta Meteo Veneto: criticità per il passaggio delle piene

MeteoWeb

Le previsioni meteo indicano tempo in miglioramento sul Veneto. Nel corso di oggi e nella giornata di domani, lunedì 21 ottobre, le condizioni sulla regione rimarranno in prevalenza stabili senza precipitazioni. Sussistono, tuttavia, condizioni di criticità dovute in particolare al passaggio delle piene. Alla luce di ciò, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo, valida dalle 14 di oggi fino alle 14 di domani.

Sono dichiarati, per criticità idrogeologica, lo stato di preallarme (allerta arancione) per il bacino di Basso Brenta-Bacchiglione e lo stato di attenzione (allerta gialla) per i bacini di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige. Per criticità idraulica è dichiarata la fase di attenzione (allerta gialla) per i bacini di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e per Livenza, Lemene e Tagliamento, mentre è dichiarata la fase di preallarme (allerta arancione) per i bacini di Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige e per Basso Brenta-Bacchiglione. Sono tuttavia da considerarsi rosse le criticità di carattere idraulico lungo il Canal Bianco, e il canale Bisatto e il Fratta-Gorzone.

È possibile l’innesco di frane e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; probabile rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e allagamenti di locali interrati e/o sottopassi; innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, in particolare per le zone in allerta arancione con possibile inondazione delle aree limitrofe. Nelle zone in allerta idraulica, innalzamento significativo dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento della seconda soglia idrometrica e inondazione delle aree limitrofe e golenali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.