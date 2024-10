Allerta Meteo Veneto, codice rosso per la piena del Po

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso una nuova allerta meteo, con la quale si dichiara lo stato di allarme (allerta rossa) per criticità idraulica nel bacino del Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige. L’allerta rossa è riferita al transito del colmo di piena lungo le sezioni venete del fiume Po, con livelli molto sostenuti e prossimi o di poco superiori al terzo livello di riferimento. Per il resto della zona di allerta, la criticità idraulica è verde.

Si dichiara, inoltre, lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica nel bacino del Basso Brenta-Bacchiglione riferita al sistema Fratta-Gorzone, dove i livelli sono in lenta diminuzione ma ancora superiori alla prima soglia nelle sezioni di Valli Mocenighe e Stanghella. Per il resto della zona di allerta la criticità idraulica è verde. L’allerta meteo per il Veneto è valida dalle 14 di oggi alle 14 di domani, mercoledì 23 ottobre.

Per quanto riguarda le previsioni meteo, da domani, la circolazione atmosferica sulla regione ritorna ciclonica con un primo modesto impulso che porterà delle precipitazioni anche diffuse e di moderata entità specie sulle zone centro-meridionali della regione.

