Allerta Meteo Veneto: codice giallo per il fiume Po

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Veneto ha emesso una nuova allerta meteo valida dalle 14.00 di oggi fino alle 14.00 di domani, lunedì 28 ottobre. È confermata la fase operativa di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica, da riconfigurare a livello locale in fase di preallarme o allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni, per il bacino Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige con riferimento al fiume Po e, in particolare, al tratto veneto fino al delta e lungo il Po di Venezia, mentre lungo il ramo del Po di Goro, ove i livelli sono ancora prossimi alla seconda soglia, la criticità idraulica è da ritenersi arancione (preallarme).

Le previsioni meteo indicano che da oggi e per gran parte della prossima settimana, il tempo sarà stabile per una circolazione anticiclonica sul Mediterraneo centrale, che tenderà poi a congiungersi con un’ampia area anticiclonica in estensione dall’Atlantico. Precipitazioni per lo più assenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.