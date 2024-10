Allerta Meteo Veneto: allarme arancione per criticità idraulica in tre bacini

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un’allerta meteo valida dalle ore 14 di oggi per 48 ore, fino a venerdì 4 ottobre, in cui si dichiara lo stato di preallarme (allerta arancione) per criticità idraulica in tre bacini del Veneto (Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso-Brenta Bacchiglione; Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna) e lo stato di attenzione sempre per criticità idraulica (allerta gialla) nel bacino Livenza, Lemene e Tagliamento. Viene altresì dichiarata la fase di attenzione per vento forte su zone costiere, specie centro meridionali, e pianura limitrofa, specie su orientale, per 24 ore a partire dalle 9 di domani giovedì 3 ottobre.

Le previsioni meteo di Arpav indicano che un vasto sistema perturbato interessa la regione tra oggi e venerdì 4. Un primo impulso sta transitando nella giornata odierna con piogge a tratti diffuse e possibilità di qualche temporale in pianura. Un secondo impulso con precipitazioni estese e più consistenti interesserà la regione tra giovedì e venerdì, con fase più intensa tra la mattinata di giovedì e la mattinata di venerdì. Saranno probabili forti rovesci anche ripetuti con possibili quantitativi da consistenti a localmente abbondanti specie su pianura centro-orientale e zone costiere.

Rinforzo dei venti da nord est specie nella seconda parte di giovedì/prime ore di venerdì e sulle zone costiere, specie centro meridionali, e pianura limitrofa specie quella sud orientale. Sono previsti fenomeni in prevalenza contenuti (20-60mm), localmente abbondanti (60-100mm) specie sulle zone costiere e pianura limitrofa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.