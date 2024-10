Allerta Meteo Veneto: criticità idraulica in due bacini

MeteoWeb

Il meteo regionale segnala che nella giornata di oggi, fino a sera, sono ancora possibili precipitazioni sparse ed intermittenti in Veneto, eventualmente con qualche fiocco di neve sui rilievi attorno ai 1900/2000 metri. In seguito, con tendenza a nuvolosità più irregolare, le precipitazioni andranno verso un graduale esaurimento con la comparsa di schiarite. Anche le temperature massime registreranno un aumento.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un’allerta meteo valida dalle 14.00 di oggi alla mezzanotte, in cui viene dichiarata la fase operativa di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica in due bacini: Basso Brenta-Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV) e Livenza, Lemene e Tagliamento (VE-TV).

Nella giornata di domani, 6 ottobre, è prevista scarsa nuvolosità che sarà irregolare dal tardo pomeriggio, specie sulle zone interne. Al primo mattino saranno probabili locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle, in successivo dissolvimento, con possibile nuova formazione dopo il tramonto. Si prevede assenza di precipitazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

